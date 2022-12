Turchia: Erdogan su condanna Imamoglu, “pronti a correggere errori” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni, le prime del presidente dalla condanna emanata il 14 dicembre scorso, sono giunte dopo che nei giorni scorsi diverse decine di migliaia di persone si sono radunate alla presenza di tutti i leader dei partiti dell'opposizione turca per sostenere il sindaco Imamoglu. Quest’ultimo, membro del Partito popolare repubblicano (Chp) e astro nascente della politica turca, è anche visto come un serio candidato per l'opposizione, dopo aver conquistato la città più ricca e principale della Turchia dal partito di Erdogan, nel maggio 2019. Fu accusato di aver "insultato" i membri del collegio elettorale - detti "idioti" - che avevano invalidato la sua vittoria, prima che un nuovo scrutinio confermasse nuovamente il verdetto tre mesi dopo. Imamoglu, che ha assicurato di aver solo "restituito" l'insulto al ministro dell'Interno che aveva, a suo dire, usato questo termine, ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso. (Res)