Malesia: valanga, 24 vittime, continua la ricerca dei dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricerche dei dispersi nella valanga che ieri ha colpito Genting Highlands, vicino a Batang Kali, in Malesia, continuano, anche di notte e nonostante la pioggia. Lo ha annunciato la polizia distrettuale precisando che 135 soccorritori sono impegnati nelle operazioni notturne. I dispersi sono nove mentre il numero delle vittime è arrivato a 24. La frana ha travolto un campeggio, dove si trovavano 94 persone. Il ministero degli Esteri malesiano ha reso noto che tra le persone tratte in salvo ci sono tre cittadini di Singapore. Il ministero degli Esteri singaporiano ha riferito di essere in contatto con i connazionali e di seguire attentamente la vicenda. Il primo ministro della città-Stato, Lee Hsien Loong, ha inviato una lettera di condoglianze all’omologo di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim.(Fim)