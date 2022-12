Kuwait: nominato un nuovo ambasciatore presso l’Ue, “pronti a rafforzare relazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Kuwait non vede l’ora di rafforzare le proprie relazioni con l’Unione europea in nuovi settori, in modo da servire gli interessi di entrambe le parti. Lo ha affermato l’ambasciatore kuwaitiano Nawaf Alenezi in occasione della presentazione delle proprie credenziali come ambasciatore straordinario e plenipotenziario dello Stato del Kuwait presso l'Unione europea al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, Michel, a sua volta, ha elogiato il ruolo centrale svolto dal Kuwait nella regione, così come la “diplomazia di mediazione e il suo approccio al dialogo nell'affrontare diverse questioni ed eventi internazionali”. Nelle scorse settimane, fonti europee avevano fatto sapere che il Parlamento europeo avrebbe discusso della possibile esenzione di visti Schengen per i cittadini del Kuwait, oltre che del Qatar. La discussione, tuttavia, sembra essere stata rimandata a seguito del recente scandalo ribattezzato "Qatargate".(Res)