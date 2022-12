Russia-Moldova: ministero Esteri Mosca attacca Chisinau per sospensione sei canali in lingua russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Chisinau di revocare le licenze di sei canali in lingua russa che trasmettono in Moldova è un atto di censura politica. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, dopo che venerdì le autorità moldave hanno sospeso le licenze dei canali dell'opposizione e in lingua russa "Primul", "Rtr Moldova", "Accent Tv", "Ntv Moldova", "Tv6" e "Orhei Tv" con l'accusa di coprire in modo impreciso gli affari interni e la situazione in Ucraina. "Consideriamo questo divieto un atto di censura politica senza precedenti, un affronto al principio del pluralismo dei media e una flagrante violazione del diritto al libero accesso all'informazione, a cui la dirigenza politica della repubblica ha regolarmente proclamato la propria adesione", ha affermato Zakharova. Mosca vede anche questo atto come una "cinica violazione dei diritti delle minoranze nazionali" dato l'impatto che la sospensione avrebbe sulla componente di lingua russa della popolazione moldava. "Chiediamo che le organizzazioni internazionali competenti forniscano una valutazione adeguata di quanto è accaduto e adottino tutte le misure necessarie per correggere questa situazione inaccettabile", ha affermato Zakharova. (Rum)