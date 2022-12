Lazio 2023: Coordinamento 2050, sinistra e ambientalisti con il Movimento 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni "raccoglieremo le forze politiche della sinistra e ambientaliste, le energie sociali e civiche che qui hanno espresso interesse convinto per partecipare insieme al M5s alla sfida elettorale per il Lazio". Lo dichiarano, in una nota, i promotori dell'assemblea regionale di Coordinamento 2050, Stefano Fassina, Loredana De Petris, Alfonso Pecoraro Scanio, Paolo Cento, Giuseppe Libutti e Claudio Grassi. L’assemblea - prosegue la nota - è stata conclusa dal presidente del M5s, Giuseppe Conte. All’assemblea sono intervenuti l’assessora regionale Valentina Corrado, il segretario di Sinistra italiana Lazio, Massimo Cervellini, Andrea Gargano di Art 1, il consigliere regionale di Leu, Daniele Ognibene, i segretari regionali di Cgil e Uil, Natale Di Cola e Alberto Civica, il presidente di Arci Roma Vito Scalise, la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, il coordinatore di Italia in Comune Alessio Pascucci, oltre a rappresentanti locali di Lega Ambiente e altre associazioni ambientaliste. “Siamo qui a Spinaceto - aggiungono i promotori - perché nel Municipio Roma IX, ancora una volta un territorio della periferia, è stata imposta, senza alcun confronto democratico, una soluzione radicalmente contraddittoria con la strategia ecologica che pure la Regione Lazio aveva deliberato per chiudere il ciclo dei rifiuti. Il Pd con metodi autoreferenziali e tabù programmatici, si assume, come per le elezioni politiche del 25 Settembre scorso, la responsabilità di rompere l’alleanza progressista. Il nostro impegno nel Lazio sarà massimo per un programma e una classe dirigente credibile per la Sanità pubblica, per il lavoro, per un ciclo dei rifiuti e la mobilità sostenibili, concludono i promotori dell'assemblea regionale di Coordinamento 2050. (Com)