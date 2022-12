Lazio 2023: Conte, campo largo mai esistito, nessuna possibilità di alleanza col Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il campo largo "non è mai esistito, a noi interessa un campo giusto, un campo coerente. Noi facciamo delle valutazioni volta per volta e sicuramente non c'è alcuna operazione col Pd a livello di vertice. Poi su alcuni territori valuteremo, come stiamo facendo, di volta in volta. Nel Lazio assolutamente no". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla Assemblea regionale del Lazio di Coordinamento 2050 - Civico, ecologista e di sinistra. "Lavoreremo perché tutte le nostre proposte in campagna elettorale, quindi politiche anche a livello territoriale, siano giuste e coerenti - ha aggiunto Conte -. Campo largo è una espressione che nasce distorta: più dilati la tua proposta per metter dentro chiunque e più offri qualcosa che sia disponibile a qualsiasi soluzione. Noi dobbiamo essere coerenti e giusti". Nel Lazio non è possibile un'alleanza con il Pd "perché abbiamo chiesto di confrontarci su programmi concreti e il Pd ci ha risposto il giorno dopo presentando un candidato. Non c'è alcuna possibilità", ha concluso Conte. (Rer)