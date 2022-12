Legge Bilancio: M5s, bocciato nostro emendamento per salvare reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È ufficiale: i 'sovranisti dell'evasione fiscale', più occupati a garantire ai furbi valigette e 'bustoni' di plastica pieni di banconote, vogliono scientificamente togliere ogni sostegno a più di 600 mila percettori del reddito di cittadinanza”. Lo comunicano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle Alessandra Todde, Gianmauro Dell'Olio, Emma Pavanelli e Valentina D'Orso, che aggiungono: “Nel corso dell'esame in commissione della legge di Bilancio, governo e maggioranza hanno bocciato il nostro emendamento per sopprimere la sciagurata norma che intende cancellare il Rdc a partire dai cosiddetti 'occupabili': più di 600 mila persone con bassi livelli di studio e un'età spesso avanzata, quindi in condizione di fragilità oggettiva". Sotto le “ipocrite spoglie di chissà quali corsi di formazione, senza nessuna misura alternativa pronta - riprendono - il governo si appresta ad abbandonare queste persone, esacerbando le vulnerabilità sociali. L'operazione che si sta perfezionando è di gravità inaudita, risponde ad inaccettabili pulsioni ideologiche e punitive nei confronti dei più deboli. Dopo quello che rischia di essere un punto di non ritorno, il Movimento non starà certo a guardare mentre un governo di sovranisti da operetta, che propone una manovra ridicola e totalmente austera, prova a sfasciare il Paese" concludono i parlamentari. (Com)