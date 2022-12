Mali: segretario generale Onu, condoglianze e condanna per omicidio due caschi blu nigeriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l’attacco alla missione di mantenimento della pace in Mali (Minusma) in cui ieri, vicino Timbuctù, sono stati uccisi due agenti di polizia, tra cui una donna, e ferite altre quattro persone. Lo si legge in un comunicato del portavoce, Stephane Dujarric, dal quale si apprende che i due caduti erano nigeriani. Il segretario generale dell’Onu ha porto le condoglianze ai familiari delle vittime, al governo e al popolo della Nigeria. Gutteres, inoltre, ha inviato gli auguri di pronta guarigione ai feriti ed espresso solidarietà al popolo del Mali. La nota ricorda che “gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite possono costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale” e invita le autorità maliane a non risparmiare sforzi per “identificare e consegnare rapidamente alla giustizia gli autori di questi atroci attacchi”. La notizia dell’attentato, attribuito a un uomo armato non identificato, è stata data ieri dal capo missione El-Ghassim Wane. (Was)