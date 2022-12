Grecia: riunione al ministero Cultura per candidatura sito Nikopolis in lista Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La candidatura nella Lista del patrimonio mondiale Unesco del sito archeologico di Nikopolis nella Grecia nordoccidentale e i preparativi in tal senso sono stati oggetto di un incontro di coordinamento di progetti e azioni presso il ministero della Cultura. A partecipare alla riunione, come riferisce il quotidiano "Kathimerini", la ministra della Cultura Lina Mendoni, il governatore regionale dell'Epiro Alexandros Kachrimanis e il sindaco di Preveza Nikos Georgakos. Mendoni ha affermato che la "promozione olistica di Nikopolis, un sito archeologico vasto e particolarmente importante con uno speciale patrimonio culturale", è una priorità assoluta per le autorità ellenica. Il ministero della Cultura, ha proseguito Mendoni, sta già attuando progetti su monumenti specifici, con un budget totale di circa 4 milioni di euro, dalle risorse del Programma di sviluppo regionale dell'Epiro 2014-2021 e del Recovery Fund. “Stiamo creando un unico sito archeologico, universalmente accessibile, con il restauro e la valorizzazione del patrimonio monumentale del periodo romano e paleocristiano”, ha detto, aggiungendo che l'obiettivo del ministero è quello di procedere con il processo di preparazione del dossier nei prossimi mesi, “in modo che sia pronta la presentazione della candidatura di Nikopolis, sulla base delle linee guida fornite dalla Convenzione Unesco”. (Gra)