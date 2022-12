Roma: De Priamo (Fd'I), Multiservizi vittoria della destra a favore di lavoratori e utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "ha predisposto l'acquisizione di tutte le quote della società Roma Multiservizi al fine di trasformala in una società in house interamente partecipata dal Comune di Roma e che si occuperà del servizio scolastico". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Una tappa importante - aggiunge il senatore di Fd'I - per la società e per la salvaguardia dei lavoratori, grazie alle battaglie di Fratelli d'Italia che in Assemblea Capitolina da anni aveva indicato come l'acquisizione di Multiservizi fosse la strada maestra, in particolare ottenendo l'approvazione di un ordine del giorno che andava in questa direzione poi non attuato dalla giunta Raggi che aveva seguito la strada della gara a doppio oggetto. Tale impegno era poi culminato nella Commissione Trasparenza del 25 ottobre u.s., nella quale finalmente l'Amministrazione capitolina si era impegnata ad attuare questo indirizzo verso una società in house. Attendiamo quindi ora che la delibera venga approvata dall'Assemblea capitolina e sia attuata senza intoppi per migliorare il servizio di global service nelle scuole e organizzare al meglio le valide professionalità che hanno operato in questi anni. In questa ottica sarà anche importante tenere nella dovuta considerazione l'impegno dei lavoratori interinali che hanno prestato servizio con Roma Multiservizi", conclude De Priamo. (Com)