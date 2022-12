Pnrr: Fitto, non vogliamo scontro con Ue ma delineare nuove esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non intende andare allo scontro con la Commissione europea sul Pnrr “ma anzi lavorare e dialogare, ponendo questioni oggettive importanti per il futuro del Paese”. Lo ha ribadito il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Martedì “avremo una riunione a livello tecnico con la Commissione europea”, ha aggiunto Fitto ricordando che l’interlocuzione con Bruxelles “è importante ma dobbiamo delineare scelte in linea con le nuove esigenze del Paese”. (Rin)