Lombardia: Sala (Fi), investire sul lavoro vuol dire creare competitività, Regione modello eccellente

21 luglio 2021

- "Dobbiamo continuare a lasciare correre innovazione e ricerca e superare i vincoli normativi che rischiano di bloccare la crescita. Questo perché il lavoro si crea favorendo la competitività e spianando la strada allo sviluppo, come ha sempre fatto Forza Italia sotto la guida del nostro Presidente Silvio Berlusconi. La sfida oggi è investire per risolvere il mismatch tra domanda e offerta di occupazione: da un lato abbiamo oltre 3 milioni di neet e dall'altro abbiamo imprese che non trovavo almeno una figura specializzata su quattro. Per questo sussidi passivi come il reddito di cittadinanza si sono rivelati un grande fallimento del passato". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e Vicepresidente di Regione Lombardia, all'evento di Forza Italia "Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia", in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Al convegno sono intervenuti il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e i capogruppo al Senato e alla Camera di FI Licia Ronzulli, anche coordinatrice regionale del partito, e Alessandro Cattaneo. "Su questi temi, e non solo, Lombardia si è dimostrata un modello, sia per il Paese che a livello internazionale. Basti pensare che con le sole politiche di ricerca e innovazione abbiamo ottenuto un più 400 per cento di nuove assunzioni in 5 anni, un più 87 per cento di aumento brevettuale e potenziato le competenze di oltre 100 mila lavoratori. O ancora con la misura 'Formare per assumere' dell'assessore Rizzoli le imprese hanno ricevuto sussidi per formare nuovo personale, creando di conseguenza oltre 6 mila assunti in 8 mesi - ha poi concluso Sala - sono convinto che il buon governo del presidente Fontana, con il grande sostegno di Forza Italia, continuerà ad ottenere ottimi risultati anche nel prossimo mandato". (Com)