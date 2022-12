Legge Bilancio: D’Amato (Pd), in piazza per difendere la sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “noi siamo in piazza per difendere la sanità pubblica, contro i tagli del governo, e ribadire che è centrale per la coesione del Paese. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, a margine della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo. “Bisogna investire nel servizio sanitaria, e oggi da qui verrà fuori una voce molto forte, alla pari di quella venuta nei giorni scorsi anche dai sindacati e dai medici e gli infermieri”, ha concluso D’Amato. (Rer)