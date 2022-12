Energia: Urso, Italia può essere hub Europa e importante produttore rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’obiettivo del governo è quello di fare del Mezzogiorno, e del Paese nel suo complesso, l’hub energetico d’Europa. Lo ha ribadito il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Con il progetto del governo, che prevede di “completare la rete dei gasdotti da sud e realizzare i rigassificatori" potremmo diventare "da Paese destinatario di fonti energetiche a Paese produttore, fondamentale per rifornire di energia anche la Germania”. Per il ministro, inoltre, “possiamo essere l’hub elettrico del Mediterraneo ed i produttori di energia rinnovabile anche per altri” ma “serve una politica energetica europea”. (Rin)