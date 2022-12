Legge Bilancio: Fitto, nelle prossime ore soluzione su limite uso Pos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del limite all'uso del Pos “non è aumentare l’evasione ma evitare che ci sia un sovraccarico dei costi sulle commissioni per tanti piccoli commercianti: su questo ci stiamo confrontando e nelle prossime ore troveremo una soluzione”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. (Rin)