Usa-Libia: presidente libico Menfi partecipa a cena con Biden e leader africani

- Il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha preso parte alla cena organizzata ieri sera dal presidente degli Usa, Joe Biden, in occasione del vertice dei leader Usa-Africa svoltosi a Washington. Lo riferisce il Consiglio di presidenza, specificando che Menfi ha tenuto colloqui con diverse personalità statunitensi, tra cui la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Nel corso dei colloqui, Washington ha espresso il proprio desiderio e impegno a “rispettare i principi che regolano la relazione tra i due Paesi", a sua volta basata sul rispetto della "sovranità nazionale e interessi comuni”. Il Consiglio presidenziale ha poi fatto sapere che, durante i suoi incontri a Washington, Menfi ha mostrato alle controparti statunitensi la propria visione per riportare stabilità in Libia e trovare una soluzione alle crisi economica e politica. Biden, da parte sua, si è detto disposto a sostenere la stabilità libica e una transizione del potere pacifica. (Lit)