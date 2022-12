Sudafrica: conferenza Anc, rapporto politico Ramaphosa ammette problemi di gestione e corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 55ma conferenza nazionale del Congresso nazionale africano (Anc) si è aperta ieri con la presentazione del rapporto politico del presidente uscente del partito di governo e presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che ha parlato di un “momento di svolta” per la forza di governo e per il Paese, alle prese con “enormi sfide”. Ramaphosa ha espresso ottimismo, rivendicando le “misure economiche e sociali che hanno contribuito a ridurre al minimo l’impatto” della pandemia di coronavirus e “che hanno posto l’economia su una traiettoria più elevata di crescita e sviluppo”. Tuttavia, ha ammesso che “ci sono aree in cui il progresso si è bloccato”, attribuendo questo blocco a “debolezze nella governance”, “corruzione e cattiva gestione”. “La triplice sfida che il nostro popolo deve affrontare sotto forma di povertà, disoccupazione e disuguaglianza continua a essere la più grande macchia sullo sviluppo del nostro popolo”, ha sintetizzato. (segue) (Res)