Sudafrica: conferenza Anc, rapporto politico Ramaphosa ammette problemi di gestione e corruzione (2)

- “È nostra responsabilità garantire che l’economia non torni semplicemente a dov’era prima della pandemia, ma che sia più inclusiva, più diversificata e che sia maggiormente in grado di fornire occupazione e opportunità economiche ai milioni di persone che rimangono emarginate”, ha dichiarato il leader, che si è poi soffermato sulla “giusta” transizione energetica. “In linea di principio il ritmo e la forma della nostra giusta transizione devono essere influenzati dal nostro interesse nazionale, dalle nostre esigenze di sviluppo e dalla disponibilità di risorse”, ha puntualizzato. Il presidente ha toccato anche i temi della violenza di genere e dell’emancipazione economica delle donne, nonché della pace e della stabilità nel continente, per concludere con un appello all’unità e alla coesione. (segue) (Res)