Sudafrica: conferenza Anc, rapporto politico Ramaphosa ammette problemi di gestione e corruzione (3)

- La conferenza dovrebbe portare alla rielezione di Ramaphosa, scampato nei giorni scorsi alla richiesta di impeachment da parte del parlamento in relazione al cosiddetto scandalo "Farmagate". Il suo principale rivale nella corsa alla leadership sarà l'ex ministro della Salute, Zweli Mkhize, anch'egli oggetto di accuse di corruzione. La riunione avviene dopo che martedì scorso il parlamento del Sudafrica ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Ramaphosa con 148 favorevoli, 214 contrari e due astenuti. Il dibattito si è tenuto per discutere il rapporto Phala Phala, relativo all'inchiesta sul cosiddetto "Farmagate" che vede coinvolto il presidente Ramaphosa. Il dibattito, inizialmente previsto lo scorso 6 dicembre, è stato rinviato di una settimana per consentire ai membri del parlamento di recarsi a Città del Capo, dove si trova la sede dell'Assemblea nazionale. I deputati sono stati chiamati a discutere, in particolare, se mettere sotto accusa il presidente Ramaphosa con l'accusa di aver violato la Costituzione. (segue) (Res)