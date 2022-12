Energia: Francia, Edf annuncia proroga lavori manutenzione per metà dei reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metà delle interruzioni pianificate dal gruppo nucleare francese Edf in alcuni reattori per lavori di manutenzione potrebbero richiedere 30 giorni in più nei prossimi due anni. Lo ha reso noto il gruppo statale. "Tenendo conto dei principali insegnamenti tratti dai controlli e dalle riparazioni intraprese nel 2022 su reattori con una capacità installata di 900 MW e legati alla tensocorrosione, Edf ritiene che, nel 2023 e nel 2024, un'interruzione pianificata su due per manutenzione parziale o decennale per questo tipo di reattori potrebbe essere prorogata in media di 30 giorni", si legge in una nota. (Frp)