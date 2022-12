Ucraina: Urso, al lavoro per accordi commerciali, è partner ideale per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su mandato del presidente del Consiglio "sto già lavorando ad alcuni accordi di partnership industriale e commerciale da realizzare da subito, prima di quando ci auguriamo parta la ricostruzione dell’Ucraina”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. “L’Ucraina - ha aggiunto - è potenzialmente il miglior partner che può avere l’Italia perché è una potenza spaziale" settore in cui l'Italia è leader "ed è il granaio d’Europa e noi" materia prima fondamentale per i nostri agricoltori. Fra l’altro, ha ricordato il ministro, "noi siamo i più grandi esportatori al mondo di macchine agricole”. (Rin)