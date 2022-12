Ex Ilva: Urso, vogliamo diventi più grande acciaieria "verde" al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole rimanere “una potenza siderurgica e vogliamo fare dell’ex Ilva la più grande acciaieria dell’Unione europea e la più grande acciaieria green del mondo”. A dirlo il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Anche in questo senso “è importante” la futura collaborazione con l’Ucraina che è fra i principali produttori di materie prime, ha aggiunto il ministro.(Rin)