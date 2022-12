Lazio 2023: D’Amato (Pd), Conte garantista a senso unico, io sono tranquillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di questa mattina da parte del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte sul presunto danno erariale, “è una caduta di stile, Conte è garantista a senso unico, fa il garantista e l’avvocato del popolo con amici e parenti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, a margine della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo. “Sono fatti – ha sottolineato D’Amato - che riguardano 16 anni fa, io sono tranquillo. C’è un appello in corso, mi sembra strano che se ne accorga adesso, e non ha detto nulla invece durante la battaglia sul Covid”, ha concluso il candidato del centrosinistra. (Rer)