Germania: inaugurato primo terminale tedesco per Gnl a Wilhelmshaven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del cancelliere Olaf Scholz è stato inaugurato oggi a Wilhelmshaven il primo terminal tedesco per l'importazione di gas naturale liquefatto (Gnl). Alla cerimonia hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Robert Habeck, quello delle Finanze Christian Lindner e il primo ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil. Il terminale galleggiante al largo della costa del Mare del Nord della Bassa Sassonia ha lo scopo di aiutare a colmare il divario nell'approvvigionamento di gas della Germania causato dalla mancanza di consegne dalla Russia. Entro la fine del prossimo anno saranno costruiti altri quattro terminal a Brunsbuettel (Schleswig-Holstein), Stade (Bassa Sassonia) e Lubmin (Meclemburgo-Pomerania occidentale). Secondo il ministero dell'Economia, i quattro impianti insieme possono assorbire un terzo del volume di gas naturale necessario per rifornire la Germania. Scholz ha dato il via libera alla costruzione dei terminal di Wilhelmshaven e Brunsbuettel il 27 febbraio, tre giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. (segue) (Geb)