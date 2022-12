Germania: inaugurato primo terminale tedesco per Gnl a Wilhelmshaven (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista alla "Sueddeutsche Zeitung", Scholz ha poi affermato che il prossimo anno porterà avanti la costruzione di ulteriori terminali Gnl e spera in ulteriori contratti di fornitura. "Il governo federale è in costante contatto con gli importatori di gas e promuove anche la conclusione di contratti a lungo termine", ha affermato. Secondo il cancelliere, anche il gas proveniente da Norvegia, Stati Uniti, regione del Golfo e Paesi Bassi assicurerà l'approvvigionamento della Germania nell'inverno 2023/24. L'impianto di Wilhelmshaven è gestito dall'importatore di gas Uniper. Nel giro di pochi mesi sono stati realizzati per il terminal un nuovo gasdotto di collegamento lungo circa 26 chilometri e un nuovo molo. Il cuore tecnico della struttura è la nave speciale "Hoeegh Esperanza", che giovedì ha ormeggiato al molo carica di Gnl. In futuro, convertirà il gas naturale liquefatto fornito dalle navi cisterna allo stato gassoso e lo immetterà nella rete del gas tedesca. Ciò dovrebbe accadere per la prima volta la prossima settimana. (Geb)