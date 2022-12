Appalti: Minasi (Lega), Italia torna a correre grazie a nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera del nuovo codice degli appalti approvato in Consiglio dei ministri, l'Italia "potrà finalmente rialzare la testa e tornare a correre". Così la senatrice Clotilde Minasi della Lega, capogruppo in commissione Lavori pubblici a palazzo Madama. Per troppi anni, aggiunge, il nostro Paese "è rimasto ostaggio delle ideologie di Pd e 5s, con la Lega al Governo la musica è cambiata e si vede. Basta con i 'signor no' che bloccano lo sviluppo ed il futuro, avanti con investimenti e sburocratizzazione che rilanceranno la nostra economia e miglioreranno la vita degli italiani. La strada è quella giusta", conclude.(Rin)