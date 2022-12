Abruzzo: Regione, appaltato primo intervento potenziamento porto Vasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cronoprogramma delle attività prevede la definizione della relativa progettazione esecutiva e l'avvio delle relative lavorazioni entro i primi mesi del 2023. "A riguardo - ha aggiunto il sottosegretario - vale la pena rammentare come la giunta Marsilio abbia concentrato, in maniera sostanziale e come mai in passato, gli sforzi verso una programmazione organica e funzionale della portualità regionale. Il porto di Vasto – ha concluso D'Annuntiis – si accinge a vivere una nuova fase, quella del potenziamento e della infrastrutturazione mediante una attività che procede senza sosta per dar corpo agli oltre 49 milioni di euro già programmati e finanziati, avendo attinto oltre che dai fondi Fsc anche a quelli posti dal governo a favore delle Zone economiche speciali". (Rin)