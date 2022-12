© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera ardente di Sinisa Mihajlovic sarà aperta al pubblico domani, domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). È raccomandato l'utilizzo della mascherina Ffp2. Lo comunica, in una nota, il Comune di Roma. (Com)