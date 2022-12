Ucraina: generale Kovalchuk, a febbraio possibile invasione russa dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si sta "preparando" a un'invasione russa da nord, potenzialmente dalla Bielorussia. Lo ha affermato il generale ucraino Andrii Kovalchuk in un'intervista all'emittente britannica "Sky News". Secondo il comandante, l'iniziativa di Mosca potrebbe giungere intorno al 24 febbraio, anniversario dell'inizio dell'invasione russa. "Prevediamo tali opzioni, tali scenari. Ci stiamo preparando. Viviamo con il pensiero che attaccheranno di nuovo. Questo è il nostro compito", ha detto Kovalchuk, secondo cui sarebbe possibile "un'offensiva dalla Bielorussia alla fine di febbraio, forse più tardi". Kiev sarà in ogni caso meglio preparata a respingere le truppe di Putin, aggiungendo che "non entreranno semplicemente, come è avvenuto il 24 febbraio". Il generale ha poi invitato gli alleati occidentali a sostenere l'Ucraina con armi letali, comprese potenzialmente munizioni a grappolo. (Rel)