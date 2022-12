Reddito Cittadinanza: Testa (Fd'I), sia erogato solo a chi ha davvero bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il centrodestra condanna "non il principio del reddito di cittadinanza in sé, ma il reddito di cittadinanza così come è concepito. Oggi serve a dare un po' di soldi a pioggia con scarsissimi controlli. Per come lo intendiamo noi, invece, deve essere uno strumento per chi ne ha davvero bisogno, come ad esempio coloro che sono inabili al lavoro". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, secondo cui "è evidente che solo creando politiche attive sul lavoro e moltiplicando i controlli si potrà arrivare al suo superamento, ed è proprio quello che il centrodestra e il suo governo stanno cominciando a fare". Per questo motivo, ha aggiunto, si deve lavorare "per la crescita delle imprese, che in questo modo possono creare maggiore occupazione, e della formazione, in modo che chi cerca lavoro possa riqualificarsi. Il nostro obiettivo è quello di stare dalla parte di chi ha bisogno, ma non con misure assistenzialiste verso chi può lavorare. Quelle vanno riservate – conclude il deputato di Fd'I - a chi ha difficoltà reali e che, senza un reddito minimo, non riuscirebbe a vivere". (Rin)