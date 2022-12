Pakistan-India: Islamabad rilancia accuse contro Nuova Delhi e il “suprematismo” indù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan ha risposto a quello dell’India ribadendo al governo di Nuova Delhi l’accusa di ostilità contro i musulmani. “Il governo indiano ha cercato di nascondersi dietro sotterfugi e frottole per nascondere la realtà del massacro del Gujarat del 2002. È una storia vergognosa di uccisioni di massa, linciaggi, stupri e saccheggi. Il nocciolo della questione è che le menti del massacro del Gujarat sono sfuggite alla giustizia e ora ricoprono posizioni di governo chiave in India. Nessuna verbosità può nascondere i crimini dei ‘terroristi zafferano’ in India”, si legge in un comunicato del dicastero di Islamabad, che fa riferimento alle violenze nello Stato del Gujarat ai tempi in cui era governato da Narendra Modi, attuale primo ministro, e al nazionalismo indù del suo Partito del popolo indiano (Bjp). “L’hindutva, l’ideologia politica del partito al governo, ha dato vita a un clima di odio, divisione e impunità”, prosegue la nota, ricordando anche la bomba esplosa nel 2007 sul treno Samjhota Express, che viaggiava tra Nuova Delhi e Lahore, un attentato rimasto senza colpevoli in cui furono uccise 70 persone, di cui 40 cittadini pachistani. (segue) (Inn)