Pakistan-India: Islamabad rilancia accuse contro Nuova Delhi e il “suprematismo” indù (2)

- Secondo Islamabad “l’intimidazione e la demonizzazione delle minoranze religiose ricevono il patrocinio ufficiale negli Stati di tutta l’India” e i “suprematisti dell’hindutva” vengono “sguinzagliati” in azioni contro le minoranze. “Mentre spaccia una narrazione fittizia di vittimismo, l’India perpetra la repressione nel Jammu e Kashmir occupato illegalmente e sponsorizza e finanzia gruppi terroristici nell’Asia meridionale”, continua il comunicato, citando il recente dossier pachistano sul presunto coinvolgimento dell’intelligence indiana nell’attentato del 23 giugno 2021 a Lahore, vicino alla casa di Hafiz Saeed, leader dell’organizzazione terroristica Jamaat-ud-Dawa, sospettata di essere coinvolta negli attentati di Mumbai del 2008. “L’India sta usando disperatamente le piattaforme internazionali per portare avanti la sua agenda per diffamare e prendere di mira il Pakistan”, accusa ancora Islamabad, attribuendo a Nuova Delhi “frustrazione” per l’uscita del Pakistan dalla lista grigia del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e per i riconoscimenti internazionali attribuiti agli sforzi pachistani contro il terrorismo. (segue) (Inn)