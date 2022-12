Pakistan-India: Islamabad rilancia accuse contro Nuova Delhi e il “suprematismo” indù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La schermaglia verbale di questa settimana ha avuto origine da dichiarazioni rilasciate dai ministri degli Esteri dei due Paesi a New York, dove si trovavano entrambi per impegni nell’ambito delle Nazioni Unite. L’indiano Subrahmanyam Jaishankar, in una conferenza sul terrorismo, ha accusato il Pakistan di essere un “epicentro” e di ospitare o aver ospitato terroristi, tra cui Osama Bin Laden. Il pachistano Bilawal Bhutto Zardari, in una conferenza stampa, ha replicato definendo il premier indiano Modi il “macellaio del Gujarat”. Il rappresentante di Islamabad ha aggiunto che Nuova Delhi “demonizza il popolo del Pakistan”, che ha subito più vittime dell’India a causa del terrorismo. (segue) (Inn)