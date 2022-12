Pakistan-India: Islamabad rilancia accuse contro Nuova Delhi e il “suprematismo” indù (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui ha respinto i commenti del ministro pachistano sostenendo che il Pakistan non ha le “credenziali” per lanciare attacchi all’India. “La lotta al terrorismo resta una priorità nell’agenda globale. L’indiscutibile ruolo del Pakistan nello sponsorizzare, ospitare e finanziare attivamente terroristi e organizzazioni terroristiche rimane sotto esame. Lo sfogo incivile del ministro degli Esteri del Pakistan sembra essere il risultato della crescente incapacità del Pakistan di utilizzare i terroristi e i loro delegati”, ha detto il portavoce. “Il Pakistan è un Paese che glorifica Osama bin Laden come un martire e ospita terroristi come Lakhvi, Hafiz Saeed, Masood Azhar, Sajid Mir e Dawood Ibrahim. Nessun altro Paese può vantare di avere 126 terroristi designati dall’Onu e 27 entità terroristiche designate dall’Onu”, ha aggiunto Bagchi. (Inn)