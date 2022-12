Migranti: Libano, forze armate intercettano siriani in viaggio verso l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Libano hanno intercettato, nella serata di ieri, un'imbarcazione con a bordo 31 migranti di origine siriana intenzionati a raggiungere l’Italia. Lo riferisce il quotidiano “L’Orient le jour”, precisando che l’imbarcazione, partita dalla località settentrionale di El Heri, nei pressi di Chekka, si era fermata per un guasto a pochi chilometri da Selaata, dove è stata intercettata e portata fino al porto. I passeggeri, tra cui anche donne e bambini, sono tutti “in buona salute”. Alcuni sono stati arrestati e portati da una pattuglia dei servizi di intelligence di Batroun davanti alle autorità competenti per indagini. Il comandante dell’imbarcazione, invece, sarebbe fuggito in mare. (segue) (Lib)