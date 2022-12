Migranti: Libano, forze armate intercettano siriani in viaggio verso l’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risale al mese di settembre scorso uno degli ultimi tentativi di migrazione irregolare più letale nella regione, che ha provocato la morte di oltre 100 migranti a seguito del naufragio di un barcone al largo di Tartus, città della Siria settentrionale. I flussi in partenza dal Libano includono soprattutto libanesi, siriani e palestinesi che lasciano il Paese per recarsi sia nella vicina Cipro, ma anche in Italia, per sfuggire alla peggiore crisi economica dopo la guerra civile (1975-1990). Secondo l’Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr), il numero di persone che ha cercato di lasciare il Paese è raddoppiato nel 2022 e il motivo principale per cui i migranti tentano la pericolosa traversata marittima è “l’incapacità di sopravvivere in Libano a causa del deterioramento della situazione economica” con un aumento del 135 per cento del numero di persone che intendono intraprendere tali traversate”. (Lib)