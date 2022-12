Legge Bilancio: Montaruli, 500 milioni per borse studio, salvato diritto a istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato che il governo ha stanziato 500 milioni per il 2024 e il 2025 sul diritto allo studio, 250 milioni all'anno ma "bisogna fare un'operazione verità: abbiamo stanziato quelle risorse affinchè continuasse ad esserci un diritto allo studio in Italia perchè altrimenti, a causa di scelte fatte precedentemente senza considerare i numeri, il diritto allo studio sarebbe crollato. Noi siamo i primi difensori del merito e quindi della parità di accesso al mondo universitario". Lo ha detto Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario al ministero dell'Università e della ricerca, nel corso del suo intervento alla manifestazione a Piazza del Popolo per i 10 anni di Fratelli d'Italia. "Per rimettere al centro il merito - ha proseguito Montaruli - noi dobbiamo agire su tre fronti. Il primo: dobbiamo realizzare una profonda rivoluzione nel mondo dell'orientamento, che deve cominciare il primo anno delle scuole elementari e non nell'ultimo giorno delle scuole dell'obbligo. Il secondo punto è un piano per le competenze, che metta in correlazione formazione, studio, università, necessità del mondo del lavoro. Un piano così non è mai stato fatto e questo allontana le nostre risorse umane verso l'estero". (segue) (Rin)