Legge Bilancio: Montaruli, 500 milioni per borse studio, salvato diritto a istruzione (2)

- Il terzo punto, ha aggiunto il sottosegretario è "il diritto allo studio e su questo permettetemi di fare un'operazione verità: chi a sinistra ci ha accusato che, con l'introduzione di provvedimenti sul merito, avremmo creato una selezione che avrebbe impedito ad alcuni di entrare nel mondo dell'università e del lavoro ha detto una grandissima bugia. Noi ora ci troviamo a gestire le risorse del Pnrr e, sul diritto allo studio, sono state fatte delle scelte nella scorsa legislatura. Ad esempio si è aumentato il valore delle borse di studio. Cosa di per sé giusta, peccato che non si è calcolato in modo corretto tale aumento e ciò rischia di portare inevitabilmente ad aumentare la platea delle persone idonee ma non assegnatarie. Questo lo dobbiamo dire - conclude Montaruli - perché lo sforzo dei 500 milioni fatto da questo Governo serve proprio a sostenere il più possibile chi è economicamente debole ad accedere alla formazione universitaria e che, senza questo intervento, sarebbe stato sempre più escluso". (Rin)