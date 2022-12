Lazio 2023: Conte, no a D'Amato che deve 300 mila euro a Regione per danno erariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso accettare che in una lista del M5s ci possa essere un candidato (Alessio D'Amato, ndr) che deve alla Regione Lazio quasi 300 mila euro perché ha creato un danno erariale accertato". Lo ha ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea regionale del Lazio di Coordinamento 2050. "Non posso accettarlo come candidato alla Regione - ha ribadito -. Su questa cosa non possiamo far finta che non esista, non può essere degradato ad un espediente giuridico perché l'accertamento penale è caduto in prescrizione. Non mi interessa nulla. Io non posso candidare una persona che deve alla sua Regione, mentre si candida ad amministrarla e a governarla una partita aperta così chiara e così evidente accertata dai magistrati contabili. La questione morale esiste o non esiste? La questione morale è altro dalle responsabilità penali, è la premessa di ogni azione politica. Se noi facciamo finta e continuiamo a utilizzare le forze politiche come strumento di sistemazione delle persone, se noi continuiamo a dare la possibilità alle forze politiche di espandere la loro vocazione occupazionista in tutti i gangli della vita pubblica e sociale, dove andremo a finire?", ha concluso Conte. (Rer)