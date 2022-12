Legge Bilancio: Berruto (Pd), sport penalizzato, governo approvi nostro emendamento  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato del Partito democratico, Mauro Berruto, membro della commissione Cultura e responsabile nazionale Sport del partito, pare “ormai inevitabile la decisione di rinviare all'estate l'ingresso in vigore della legge sul lavoro sportivo, attesa da decenni da centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori del mondo dello sport. Sono - ricorda - insieme a molte colleghe e colleghi del Partito democratico, primo firmato di un emendamento che chiede al governo di istituire, in questa legge di bilancio, un fondo di 240 milioni di euro, suddivisi negli anni 2023, 2024 e 2025 per sostenere l'impatto del costo del lavoro a carico di società sportive, Asd e Ssd, in modo che questa necessaria riforma sia sostenibile e rappresenti un vero passo in avanti per tutto il mondo dello sport, senza eccezioni”. Nello stesso emendamento “chiediamo anche l'aumento della detraibilità fiscale per l'iscrizione ad attività sportive fino a 400 euro, eliminando il vincolo dell'età (oggi, la quota massima detraibile è di 210 euro e solo per gli under 18). Se ne discuterà nelle prossime ore in commissione Bilancio della Camera. Verificheremo nei fatti la reale volontà del governo di investire su sport e cultura del movimento”, conclude.(Rin)