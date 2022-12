Legge Bilancio: Torto (M5s), difesa strenua reddito cittadinanza da disegno destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da circa tre ore, in commissione Bilancio, ci stiamo battendo per difendere il reddito di cittadinanza dal folle disegno di questo governo". Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Bilancio alla Camera Daniela Torto, che ricorda: "Abbiamo presentato un emendamento, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, per chiedere di cancellare l'articolo 59 della legge di Bilancio, con cui si gettano sul lastrico oltre 600 mila persone. Il tutto senza sapere minimamente che cosa l'Esecutivo intende fare da qui ai prossimi mesi, quando tale misura sarà cancellata". Il Movimento, aggiunge, resta "attonito sia di fronte all'atteggiamento dei colleghi di maggioranza, che, eccezion fatta per sparuti casi, non sono presenti in commissione, sia per le dichiarazioni del ministro Musumeci, che dalla festa del suo partito attacca frontalmente il presidente Conte, il M5s e i percettori del reddito con toni da bar". Lo stesso ministro Musumeci che, quando era presidente della Regione Siciliana, ha "completamente fallito sul fronte delle politiche attive del lavoro, lasciando solo macerie. Lo aspettiamo in commissione per aprire con lui una discussione seria e puntuale sul reddito di cittadinanza, basata su numeri e sulle evidenze e non sulla becera propaganda" conclude Torto. (Rin)