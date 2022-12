Nepal: elezioni assemblee statali, rapporto Commissione elettorale consegnato a presidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uml, Congresso, Centro maoista, Rsp, Rpp, Pspn e Jp hanno conseguito lo status di partito nazionale, ovvero hanno ottenuto almeno un seggio nella quota maggioritaria e una rappresentanza del tre per cento in quella proporzionale, cioè almeno 316.802 voti su un totale di 10.560.067 voti validi (17.988.570 gli elettori aventi diritto al voto, 61,5 per cento l’affluenza). Il Congresso e gli alleati – Cm, Cpn-Us, Lsp e Rj – arrivano a 136 seggi, due al di sotto della soglia della maggioranza, di 138. Tra i leader sono in corso consultazioni e il 5 dicembre è stato emesso un comunicato congiunto in cui è stato espresso il proposito di restare uniti. Gli alleati dovranno cercare il sostegno di altre forze per formare il governo. Inoltre, non è scontata la scelta del primo ministro. (Inn)