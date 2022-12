Legge Bilancio: Grimaldi (Avs), emendamento con Pd e M5s per salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Bilancio della Camera, Marco Grimaldi, ha voluto ringraziare i gruppi di Partito democratico e Movimento 5 stelle che "sì sono uniti alla nostra battaglia sul salario minimo di almeno 10 euro l'ora che permetterebbe non solo di migliorare concretamente la vita quotidiana di milioni di persone, ma anche di dare un indirizzo chiave di politica industriale ed economica: la competizione non si fa sulla pelle dei lavoratori, ma investendo capitali in innovazione, ricerca, tecnologia". L'emendamento, ha concluso, prevedeva "il finanziamento della misura con gli introiti del monopolio di Stato sulla Cannabis. La Destra lo ha bocciato, regalando un altro anno di salari da fame e voucher all'Italia". (Rin)