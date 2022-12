Kosovo: fonti media, Kfor pronta a rimuovere barricate nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione militare Nato in Kosovo Kfor ha dispiegato nel pomeriggio tre mezzi pesanti per rimuovere le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo. Lo hanno riferito i media di Pristina. Citando fonti della stessa missione, il portale "gazetablic.com" ha riferito che i membri della Kfor "stanno solo aspettando un segnale" per rimuovere le barricate che i serbi del nord del Kosovo hanno allestito sulle strade locali da sabato scorso in segno di protesta a seguito dell'arresto dell'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic. (Alt)