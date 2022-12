Kosovo-Serbia: Kfor, in stretto contatto con i rappresentanti di Pristina e Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo ha anche smentito l'informazione di alcuni media secondo cui l'elicottero che ieri si è visto sorvolare una delle barricate avrebbe consegnato del cibo ai membri dell'Unità speciale della polizia del Kosovo a Jarinje, sostenendo di contro che il velivolo "ha effettuato un volo logistico verso la base di quella missione, che si trova vicino a Leposavic". Secondo la radiotelevisione serba "Rts" nel nord del Kosovo la notte è trascorsa serenamente, la situazione è per ora calma anche se ancora tesa. I serbi che protestano contro l'arresto dell'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic hanno trascorso ancora una notte a presidio delle barricate. Le scuole anche oggi sono chiuse e i valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje ancora bloccati e non si possono attraversare neanche a piedi. (Seb)