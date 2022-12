Speciale difesa: Crosetto, da missioni internazionali emerge specificità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha una sua specificità che ha dimostrato nel modo in cui ha condotto le missioni internazionali. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle repliche alle comunicazioni sull'invio di armi all'Ucraina tenute alla Camera. “C’è sempre stato riconosciuto un approccio italiano nelle missioni. Se oggi in Kosovo e in Serbia c’è rispetto per l’Italia è perché abbiamo delle Forze armate che presidiano la pace. La difesa italiana è nata per quello. La nostra Costituzione non prevede la possibilità di portare la guerra fuori dai confini. Il compito è difendere libere istituzioni e portare la pace”, ha dichiarato Crosetto. “Se oggi possiamo cercare di fermare una nuova crisi possiamo farlo godendo di un’autorevolezza maggiore. Questa è la nostra specificità, da cui può discendere un ruolo nostro nelle organizzazioni internazionali”, ha proseguito il ministro. (Res)