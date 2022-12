Serbia: ministro Esteri, domanda adesione Ue del Kosovo è mossa politico-commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di adesione all'Unione europea da parte di Pristina è una mossa politico-commerciale fatta a uso politico interno in Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, alla notizia della firma di oggi sulla domanda di adesione Ue fatta dalla presidente kosovara, Vjosa Osmani, dal presidente del Parlamento Glauk Konjufca e dal primo ministro Albin Kurti. Lo riporta il quotidiano belgradese "Novosti". "Crediamo che la mossa di Pristina sia doppiamente sbagliata. In primo luogo perché è chiaro che non esiste una posizione unificata sullo status del Kosovo, in quanto cinque Paesi dell'Ue non lo riconoscono e finora nessuno ha ricevuto lo status di Paese candidato all'adesione prima della risoluzione sulla questione del suo status, e in secondo luogo perché nell'assoluto mancato rispetto di tutti gli accordi da parte di Pristina è impossibile che qualcuno pensi a risolvere la questione", ha detto Dacic. (segue) (Seb)