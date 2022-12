Kosovo: capo Eulex, non sappiamo dove sia ex agente polizia serbo arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione Eulex ha dichiarato che la situazione nel nord "non è sostenibile" e che "a causa dei blocchi delle strade e la chiusura di due valichi amministrativi, la libertà e il movimento delle persone sono molto limitati", ha affermato. Wigemark ha precisato che la missione Eulex ha "triplicato le forze presenti" ma "non ha la competenza di assumere il ruolo della polizia nel nord del Kosovo". Secondo la radiotelevisione serba "Rts" nel nord del Kosovo la notte è trascorsa serenamente, la situazione è per ora calma anche se ancora tesa. I serbi che protestano contro l'arresto di Pantic hanno trascorso ancora una notte a presidio delle barricate. Le scuole anche oggi sono chiuse e i valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje ancora bloccati e non si possono attraversare neanche a piedi. (Alt)