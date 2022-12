Kosovo-Serbia: Borrell, togliere le barricate e tornare al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del vertice europeo di oggi si farà il punto della situazione fra Kosovo e Serbia, chiedendo che si torni alla calma e al dialogo. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Sapete che nell'ultima fase abbiamo affrontato grossi problemi nel Kosovo settentrionale, e ho inviato Miroslav Lajcak, il rappresentante speciale Ue per la regione, nel Kosovo settentrionale, così come a Pristina e Belgrado, subito dopo la riunione del Consiglio europeo per gli Affari esteri", ha detto. "Farò il punto della situazione con i leader e chiederò di calmare la situazione e di tornare al dialogo, che è l'unica via per la prospettiva europea del Kosovo e della Serbia", ha aggiunto. "È assolutamente importante che le barricate vengano tolte, tornare alla calma e tornare a discutere sulla proposta che abbiamo messo sul tavolo per cercare una soluzione coerente e permanente alla tensione tra Pristina e Belgrado", ha concluso Borrel. (Beb)