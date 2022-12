Serbia: in serata sessione di governo su adozione richiesta invio forze in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà in serata a Belgrado la sessione del governo serbo in cui verrà adottato il documento con la richiesta alla missione Nato Kfor di consentire l'invio in Kosovo di un massimo di mille soldati e poliziotti serbi, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riporta la stampa locale, secondo cui su invito della premier, Ana Brnabic, alla seduta parteciperà anche il presidente, Aleksandar Vucic. (Seb)